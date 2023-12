Incêndio atinge 200 hectares na maior unidade de conservação em Palhoça/Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) segue combatendo, nesta terça-feira (26), um incêndio no Parque Estadual Serra do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo os socorristas, as chamas já atingiram 200 hectares.

Foco inicial foi identificado na região do Maciambu, mas se espalhou para outras áreas do parque. Um trecho da BR-101, rodovia que liga as praias da região sul, chegou a ser parcialmente interditado por causa de riscos a motoristas na segunda-feira (25).

Não há informações sobre o que motivou o início das chamas. Durante a noite, 31 bombeiros revezaram no combate às chamas, com o auxílio de helicóptero e caminhões.

O parque abrange oito municípios na Grande Florianópolis. No local, estão espécies raras que não estão sob nenhum mecanismo de proteção e possuem uma distribuição restrita. No início do mês, um incêndio já havia atingido a região.

Fonte: g1SC

Fotos: Corpo de Bombeiros/Divulgação