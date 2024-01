Investimento de mais de R$ 1,5 milhão transformará Ruas Marcos Fontanella e Deoclécio Furtado Goulart em São Joaquim

Um importante investimento na infraestrutura urbana está prestes a transformar as Ruas Marcos Fontanella e Deoclécio Furtado Goulart, no Bairro Santa Cruz em São Joaquim. Com mais de R$ 1.5 milhão, a obra contempla a pavimentação asfáltica, a instalação de rede pluvial e a colocação de meio-fios, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores e otimizar o tráfego na região.

O projeto, financiado por convênios e recursos próprios do município, está dividido em duas partes. A Rua Marcos Fontanella receberá um investimento de R$ 631.020,99, proveniente de um convênio com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), enquanto a Rua Deoclécio Furtado Goulart contará com R$ 877.352,44 destinados pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA).

Uma parte significativa do investimento se destina à instalação de tubos específicos para a drenagem pluvial. No Morro da Rua Marcos Fontanella, serão colocados tubos de 60 cm, enquanto na parte baixa, tubos de 1 metro serão utilizados para garantir o escoamento adequado da água proveniente das áreas mais elevadas. Contudo, o trecho que liga até a Ponte do Pradinho não foi contemplado ainda, pois requer uma tubulação específica, a qual será instalada com recursos e mão de obra próprios da Prefeitura de São Joaquim.

A pavimentação precisou ser adiada até a conclusão dos trabalhos executados pela Casan com a instalação da nova rede adutora onde foram enfrentados desafios devido à natureza pedregosa do terreno, o que contribuiu para uma demora no cronograma. No entanto, o trabalho foi finalizado, e a infraestrutura está agora pronta para receber o asfalto, que será aplicado desde a esquina com a Avenida Horácio Dutra, seguindo até o topo do morro na Rua Marcos Fontanella e continuando pela Rua Deoclécio Furtado Goulart até a bifurcação com a Rua Marcos Farias de Oliveira, em frente ao antigo barracão do Edésio.

A Casan, responsável pela rede de abastecimento de água na região, contribuiu para o projeto realizando o repasse necessário após a construção de uma nova rede adutora, justificada pela expansão dos bairros e a obsolescência da infraestrutura anterior. O investimento total na pavimentação das Ruas Marcos Fontanella e Deoclécio Furtado Goulart representa um passo significativo na melhoria da infraestrutura urbana em São Joaquim, proporcionando benefícios diretos aos moradores e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do município.

O prefeito Giovani Nunes destacou: “Este investimento representa um compromisso sério com a qualidade de vida dos nossos cidadãos, transformando as Ruas Marcos Fontanella e Deoclécio Furtado Goulart em vias modernas e seguras para todos.”