Em reunião no escritório central na manhã de 17 de março, o presidente da Cidasc, Plinio de Castro, e o médico veterinário Deigo Rodrigo Torres Severo discutiram, com representantes da Cooperativas de Usuários de Campos Públicos – Coopercampo e o deputado estadual Volnei Weber, pontos do Regulamento Técnico do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose.

De acordo com o presidente, a economia catarinense tem como um de seus alicerces a bovinocultura leiteira e a Cidasc tem feito um trabalho extraordinário na promoção da sanidade animal e na qualidade dos produtos de origem animal produzidos no Estado. “As ações em defesa sanitária animal vêm demonstrando resultados positivos na bovinocultura leiteira de Santa Catarina. Nossos médicos veterinários estão, diariamente, no campo para executar ações que gerem além da melhoria na sanidade agropecuária, promova qualidade de vida, saúde e renda para os produtores rurais”.

A Cidasc segue o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Todos os pontos da reunião serão tratados e discutidos com a coordenadora do Programa, Karina Diniz Baumgartem. O objetivo do Programa é diminuir ou até mesmo erradicar a incidência de casos de Brucelose e Tuberculose bovina e bubalina e certificar propriedades que ofereçam aos consumidores produtos de baixo risco sanitário. É realizada investigação de possíveis focos, por vigilância ativa, mediante a parceria com Agroindústrias do Setor Leiteiro (Laticínios).

Por Assessoria de Comunicação – Cidasc