Sistema Faesc/Senar-SC fortalece pecuária de corte em SC

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária (Faesc), promoveu na última semana, na Pousada Rural do Sesc Lages, o Encontro Técnico do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – AteG Pecuária de Corte. O objetivo foi trazer atualizações e alinhar as atividades com os 60 técnicos que executam o programa e com os supervisores técnicos para aperfeiçoar ainda mais as atividades desenvolvidas nas propriedades.

A coordenadora da ATeG em Santa Catarina, Paula Coimbra, alinhou as atividades do próximo semestre com os participantes e destacou a importância da atualização e da padronização dos procedimentos para que o atendimento aos produtores continue sendo de ponta no Estado. “Só temos a comemorar os bons resultados que conquistamos até agora e esse encontro oportuniza novos conhecimentos e troca de experiências para elevarmos ainda mais a qualidade do trabalho nas propriedades”.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, também enalteceu o trabalho desenvolvido em Santa Catarina e destacou que os expressivos resultados são realidade porque há um trabalho feito a várias mãos com comprometimento e dedicação. “Cada vez que visitamos uma propriedade ou participamos de uma feira ou leilão ficamos orgulhosos por ver de perto que o produtor colocou em prática as técnicas de gestão, genética, manejo, entre outras melhorias oportunizadas pela ATeG e que elevam a qualidade da produção de gado de corte em Santa Catarina”.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, destacou a qualidade dos profissionais que palestraram no evento e reforçou o compromisso da entidade para manter atualizados tanto os técnicos que atuam com esse importante programa no Estado quanto os supervisores regionais que acompanham as ações da ATeG e as demais atividades realizadas pela entidade em todo o Estado. “A implementação da ATeG em Santa Catarina foi uma das iniciativas mais assertivas do Sistema Faesc/Senar-SC para aperfeiçoar a cadeia produtiva, não somente no segmento de gado de corte como nas demais áreas em que atuamos com esse programa”.

O presidente também mencionou números que confirmam a expressão da assistência técnica e gerencial em SC: desde que foi criado em 2016, o programa atendeu mais de 3000 produtores na área de pecuária de corte em 197 municípios catarinenses. Atualmente, a iniciativa contabiliza 56 grupos com 1680 produtores no Estado.

ASSUNTOS EM DESTAQUE NO ENCONTRO

Entre as atividades realizadas nos dois dias de eventos estiveram palestras com a Dra. Amanda Posselt Martins do Departamento de Solos e PPG Ciência do Solo – Universidade Federal do RS sobre os seguintes assuntos: “Revisão de conceito básico e amostragem de solo – calagem e gessagem do solo”; “Nitrogênio, fósforo e potássio: dinâmica no solo e suas adubações”; além de “Inovações no manejo da fertilidade do solo em sistemas de pecuária de corte”.

A programação também contou com palestra do professor doutor Leonir Luiz Pascoal do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria que abordou os seguintes temas: “Suplementação de bovinos de corte: pastejando pobreza ou nobreza” e “Diferentes dietas para confinamento de bovinos de corte de alto desempenho”. O evento também teve participação da zootecnista e coordenadora da Central de Dados Sisateg do Senar Nacional, Julia Carolina B. de Deus, que falou sobre o tema “Sisateg aplicado à ATeG Pecuária de Corte”.

Fonte: Faesc/Senar-SC