Preço do Boi Gordo e gado de reposição 14 de Dezembro

Os preços das categorias de gado gordo se mantiveram relativamente estáveis nesta semana. O preço do quilo do boi a peso vivo foi de R$9,43 para R$9,35 com redução de 0,85% e a vaca reduziu 2,23% saindo de R$8,37 para R$8,18.

Na modalidade a rendimento, a vaca que estava a R$17,20, sofreu variação positiva de 0,76% e ficou em R$17,33 e o boi passou de R$18,71 para R$18,76 com 0,27% de acréscimo. A principal variação observada foi no preço da vaca a peso vivo e isso se deve a uma oferta maior da categoria que já vem sido comentada desde o mês anterior, além disso se observa a entrada de gado no estado proveniente de outros estados produtores, o que contribui com o aumento de oferta de animais, reduzindo o preço.

A demanda interna impulsionada pelas confraternizações de final de ano contribuiriam com o aumento dos preços, se não fosse por essa questão da entrada de gado no RS, mas esse fenômeno ainda poderá ser observado nas próximas semanas.

O gado de reposição apresentou altas nessa semana. A terneira apresentou um acréscimo de 3,8%. Na semana passada o quilo dessa categoria precificou R$9,14. O terneiro apresentou um acréscimo de 12,7%, em comparação com a quarta-feira passada, quando valia R$8,91. A novilha (13-24m) apontou um aumento de 7% e o novilho (13-24m) obteve aumento de 5%. No dia 07/12 a novilha valia R$8,84 e o novilho R$8,99. Essas oscilações nas médias de preços da reposição são consequência das variações dos valores do gado gordo.

