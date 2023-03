Ferramenta da Epagri/Ciram mede o nível do estresse térmico do gado de leite

A Epagri/Ciram passou a disponibilizar uma nova ferramenta na plataforma Agroconnect que permite medir o índice de estresse térmico em bovinos de leite (ITH), baseado na temperatura e umidade relativa do ar. A iniciativa foi desenvolvida no âmbito do projeto estadual da Epagri “Efeito do estresse térmico por calor em vacas leiteiras”, desenvolvido em cooperação com a Udesc. O projeto foi iniciado em 2023 e é coordenado pelo pesquisador da Epagri/Ciram Gerson Conceição.

Segundo Gerson, a nova ferramenta vai auxiliar os agricultores para a tomada de decisão. “O calor gera estresse e aumento da temperatura corporal na vaca. Esses dois fatores diminuem o desempenho reprodutivo e, por consequência, a rentabilidade. Com os dados em mãos, o produtor pode intervir para mudar esse cenário”, diz ele.

O pesquisador esclarece que sob altas temperaturas, os bovinos tentam liberar calor através do aumento da respiração, o que chamamos de resfriamento evaporativo. “A frequência respiratória aumenta muito acima da faixa fisiológica normal, levando ao risco de alcalose respiratória, o que pode resultar em maior suscetibilidade a doenças”, pontua Gerson.

A ferramenta mede cinco níveis de estresse, que são gerados a cada hora para todo o Estado

Ele explica que, para reduzir o calor do próprio corpo, a vaca come menos e isso também reduz a produção de leite. “A vaca também bebe mais, cerca de 1Kg a mais de água para cada aumento de um grau na temperatura. Também ocorrem outras mudanças de comportamento: os animais buscam locais mais confortáveis, com tempos de repouso reduzidos, pois ao deitar ocorre uma redução na área de superfície corporal disponível para dissipação de calor”, diz.

Os responsáveis por implementar esse índice foram o pesquisador Hamilton Vieira e a analista de sistemas Joelma Miszinski, ambos da Epagri/Ciram. A ferramenta mede cinco níveis de estresse, que são gerados a cada hora para todo o Estado através de aproximadamente 300 estações meteorológicas que compõem a rede de monitoramento da Epagri/Ciram. Acesse aqui os índices climáticos de previsibilidade do stress por altas temperaturas e umidade relativa do ar.

Mais informações e entrevistas

Gerson Conceição, pesquisador da Epagri/Ciram e coordenador do projeto

Fone: (48) 3665-5146

Por Gisele Dias, jornalista