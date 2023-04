Feira do Terneiro e Terneira do Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim no dia 21 de abril de 2023

O Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim, convida os agropecuaristas, para a Feira do Terneiro e Terneira, que será realizada no dia 21 de abril, (feriado nacional), a partir das 19h, de forma presencial, diretamente de sua Sede no Parque nacional da Maçã, e online transmitida ao vivo pelo Youtube, no canal da Camargo Agronegócio.

Informações através do Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim, pelos fones (49) 984023763 e 49 32330260.

Não perca a oportunidade de realizar um bom negócio.