Santa Catarina lança nova plataforma eletrônica de emissão da Guia de Trânsito Animal para bovinos

O Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Agricultura, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), com o apoio do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa), lançaram, nesta terça-feira, 7, a nova ferramenta que visa facilitar o trabalho dos produtores rurais catarinenses com a emissão da Guia de Trânsito Animal (e-GTA) para bovinos, via internet, no celular ou tablet, sem a necessidade de comparecer aos escritórios da Cidasc ou do Icasa. O lançamento ocorreu durante o 12º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL), no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, em Chapecó.

A plataforma Conecta Cidasc foi desenvolvida a várias mãos dentro do escopo de evolução tecnológica em sistemas de monitoramento e evolução do status sanitário animal, patrimônio de Santa Catarina. A tecnologia é a nova porteira de entrada para a nova era do agronegócio. A transformação digital veio para levar mais praticidade às soluções do campo e oferecer serviços que ajudem o produtor e a agricultura catarinense a serem mais eficientes no dia a dia.

Conforme a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, o ambiente tecnológico no setor agropecuário já é realidade. “As mudanças no agronegócio não afetam apenas os produtos, mas também o comportamento de todas as pessoas envolvidas no processo de produção, que passam a adotar hábitos cada vez mais pautados no meio digital. Assim é que a Cidasc vem se reinventando para prosperar com o novo agro e esse novo estilo de vida no campo. O Conecta é um aplicativo, ou seja, um programa de software desenvolvido para ser utilizado em dispositivos móveis, como celulares smartphones e tablets, que oferece facilidade e praticidade aos produtores rurais na emissão da e-GTA para bovinos. Em breve, novas funcionalidades serão entregues para complementar os benefícios oferecidos pela plataforma. O agro não corre atrás, o agro sai na frente”, ressalta Celles.

O lançamento do Conecta Cidasc contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, da presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, e do conselheiro executivo do Icasa, Osvaldo Miotto Junior. Além disso, foi uma apresentação de como funcionará o sistema de emissão da Guia via plataforma. A Cidasc ficou à disposição dos produtores durante todo o evento, para ensinar a emitir a GTA pelo celular.

A plataforma

A proposta de lançar a plataforma Conecta Cidasc no 12º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite (SBSBL) mostra que a Cidasc planeja, diariamente, soluções com foco no produtor rural. “Buscamos apoiar o agricultor com tecnologia, ações de educação sanitária, promoção da saúde única e ações voltadas a garantir a sanidade e prosperidade das suas propriedades. A Cidasc acredita na importância de estar ao lado do produtor, ajudando-o a conduzir seu plantel de forma saudável, rentável, sustentável e eficiente”, pontua a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

A iniciativa de desenvolver uma nova plataforma com interatividade e sem o produtor rural sair de casa, surgiu da necessidade de melhorias no Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária (Sigen+) apontadas pela equipe técnica da Cidasc e apoiada pelo Icasa. “O Conecta Cidasc veio para somar com as tecnologias já existentes. Esta parceria público-privada, realizada através de convênio entre o Icasa, a Secretaria de Estado da Agricultura e a Cidasc, permite que o instituto possa desenvolver o projeto “Inova Defesa SC”, que gerou a plataforma Conecta, tem seu foco em manter um sistema de cadastro de propriedades e rastreabilidade dos animais em constante evolução”, afirma Osvaldo Miotto Junior.

Miotto explica que a disponibilização de ferramentas para atuação administrativa e técnica de campo para propriedades rurais, empreendimentos agroindustriais e casas agropecuárias é essencial no apoio das ações de defesa sanitária. “Esta é uma etapa importante do projeto por ser uma entrega aos produtores rurais, beneficiados pela possibilidade de emitir sua e-GTA acessando a plataforma Conecta. Investir em novas ferramentas tecnológicas garante maior credibilidade e nos dá mais estrutura para sustentar nosso status sanitário diferenciado, referência em todo país. A sinergia entre Cidasc e Icasa é uma potência para SC”, reforça Osvaldo Miotto Junior.

Sobre a GTA

A Guia de Trânsito Animal (GTA) é o documento sanitário obrigatório para o transporte de animais vivos em Santa Catarina ou para outros estados. A GTA é gerenciada pela Cidasc e garante o controle sanitário dos rebanhos catarinenses. A Instrução Normativa do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) n.º 19, de 03/05/2011, adota a e-GTA como documento oficial para movimentação de animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal em todo território nacional.

Por Jaqueline Vanolli e Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc