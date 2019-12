Após perseguição policial em Bom Jardim da Serra homem é preso embriagado e com veículo furtado

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem pelo crime de furto e embriaguez ao volante, na tarde deste sábado,(28), no Km 371 da SC – 390, em Bom Jardim da Serra, após uma perseguição de mais de 14 quilômetros.

Uma guarnição do Posto 21 estava em operação radar, quando avistou um veículo Fiat Uno, com placas de Urupema, transitando em alta velocidade. Ao ser dado a ordem de parada, o condutor ignorou, empreendendo fuga, sendo imediatamente acompanhado pela guarnição.

Após 14 quilômetros realizando manobras perigosas, ultrapassagens proibidas, colocando a vida dele e a de outros usuários da rodovia em risco, transitando acima de 140 km/h, o condutor desistiu e parou o carro.

Ele foi abordado, a guarnição constatou que o homem estava com visíveis sinais de embriaguez, onde no teste de etilômetro foi aferido o valor de 0,79 mg/l de substância alcoólica na corrente sanguínea. Na busca veicular foi localizado uma espada, que o homem afirmou ter utilizado para se proteger de uma briga momentos antes.

Desconfiados, os policiais militares rodoviários questionaram se o veículo era furtado, fato negado pelo homem. Em contato com a base do Posto 21, foi informado que realmente houve uma briga na parte da tarde, onde o abordado visualizou a chave na ignição do automóvel, furtando o veículo para fugir do local.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para os procedimentos cabíveis na delegacia de Polícia Civil em São Joaquim.