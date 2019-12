Homem é acusado de estuprar menina de quatro anos na Serra Catarinense

Um homem é acusado de estuprar uma menina de quatro anos de idade, no interior de seu carro, na rua Marechal Olímpio da Cunha, bairro da Várzea, em Lages, por volta das 20h da noite de sábado (28).

Segundo informações repassadas através da resenha do 6º Batalhão da Polícia Militar de Lages, os policiais ao chegarem ao local, fizeram contato com a solicitante, que relatou estar no banheiro e ao sair procurou por sua filha de apenas quatro anos de idade, e por não encontrar a mesma em casa, saiu e visualizou a criança no interior de um veículo estacionado no pátio da residência do vizinho.

A criança estava com o suposto autor, e a mãe foi até o veículo e apanhou a filha e a levou para casa. A vítima relatou a mãe que sua genitália estava doendo e que o referido masculino teria abaixado sua roupa e tocado nela. A criança acabou confirmando o fato aos policiais militares, sendo deslocado até a residência do autor o qual relatou que a criança esteve realmente no interior do seu veículo.

Diante dos fatos foi acionado o conselho tutelar que deslocou-se com a criança ao hospital Infantil, dado voz de prisão ao agente e conduzido até a Central de Polícia para os devidos procedimentos.

Informações Portal akidaserra.com.br

Imprensa 6º BPM de Lages