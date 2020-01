Motorista sem habilitação capota carro em São Joaquim

Uma saída de pista, seguida de capotamento foi registrada na noite deste último sábado (18) na SC-114 km-283 (Santa Isabel) próximo a Fruticultura Malke.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária o acidente foi ocasionado possivelmente pela imperícia do condutor devido não ser habilitado. O veículo é um GM Monza de cor azul, com placas de Lages, foi removido ao pátio conveniado devido ao licenciamento atrasado.

Condutor identificado apenas pelas iniciais E.C.P, de 40 anos, também foi responsabilizado por dirigir sem habilitação gerando “perigo de dano”. Não houve feridos

Com informações da Polícia Rodoviária Militar