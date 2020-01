Piloto de Kawasaki fica ferido após cair em frente ao Parque Eólico em Bom Jardim da Serra

Um acidente ocorrido nesta última sexta (18), no KM 401 da SC-390 em Bom Jardim da Serra deixou uma pessoa ferida.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o piloto de uma Kawasaki, de cor cinza, com placas de Blumenau acabou saindo da pista e caindo em uma curva fechada da rodovia (em frente ao Parque Eólico).

Possivelmente houve uma pequena distração do condutor que ocasionou o acidente. O piloto ferido que teve apenas as iniciais divulgadas: G.M.R, de 30 anos, foi conduzido ao hospital pelos socorristas com suspeita de lesão na mão esquerda.

Com Informações da Polícia Militar Rodoviária