Polícia apreende arma de fogo na Serra do Rio do Rastro e em Rio Rufino

A Policia Militar Rodovia efetuou a autuação de um motorista por porte ilegal de arma em frente ao Mirante da serra do Rio do Rastro, no início da noite deste domingo (19).

Durante abordagem policial foi localizado no interior do veículo, uma arma de fogo, revólver Calibre .38. Arma registrada, porém sem autorização para porte.

Porte ilegal de arma em Rio Rufino

A Polícia Militar Rodoviária também efetuou a apreensão de uma arma de fogo na rodovia SC-112, no município de Rio Rufino nesta última sexta (17).

Durante abordagem policial foi localizado revólver calibre .38, marca Taurus, sem registro e autorização de porte.