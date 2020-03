Homem que tentou estuprar menina em saída de escola de São Joaquim é preso pela Polícia Civil

A equipe da DPCAMI, (Delegacia de Proteção da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) tomou conhecimento de que na noite de 06/03, uma adolescente de 14 anos, ao sair do Colégio Manuel Cruz, por volta das 22h10min, foi atacada por um homem moreno, de estatura mediana, que lhe segurou pelo pescoço e tentou arrastá-la para o mato próximo ao Colégio com o objetivo de estupra-la.

A vítima apesar da pouca idade, entrou em luta corporal com o criminoso e começou a gritar.

o suspeito assustado com os gritos da menina fugiu pela mata próximo ao Colégio.

Foi então que a equipe da DPCAMI passou a realizar diligências na cidade de São Joaquim, com o objetivo de localizar o criminoso.

Na tarde desta última quarta-feira (11/03), após identificar o indivíduo, a equipe da DPCAMI com o apoio da DIC efetuou a prisão do suspeito em seu local de trabalho (empresa de maçã) e o encaminhou para o presídio de Lages.

De acordo com o delegado Thiago passos, vale salientar que caso esse indivíduo tenha feito outras vítimas, elas entrem em contato com a Polícia Civil de São Joaquim para registrar boletim de ocorrência e apurar a ação do mesmo, sobre outras possíveis vítimas