Vândalo joga pedra em carro mas é alcançado por motorista e se dá mal em São Joaquim

Um fato um tanto que inusitado ocorreu no início da tarde desta, quarta (25), em São Joaquim depois que automóvel Volkswagen Voyage foi atingido por uma pedrada no bairro Jardim Minuano.

A pedra chegou atravessar o para-brisa traseiro do carro e ficou alojada dentro do veículo.

Ao perceber o gesto de vandalismo o dono do automóvel foi atrás do autor da pedrada e o perseguiu até alcançá-lo em frente ao mercado Silveira, na esquina da Rua da Davidoff Lessa com a Gregório Cruz

Porém o autor da pedrada levou a pior e foi parado pelo próprio veículo da vítima que o acertou provocando ferimentos no pé e parando a fuga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminharam o autor até o hospital Sagrado Coração de Jesus para fazer os curativos no pé que provavelmente precisará de pontos.