Ladrões arrombam Prefeitura e levam até carro em São Joaquim

Quando chegaram para trabalhar, os funcionários da Prefeitura de São Joaquim, observaram que a porta de entrada estava com sinais de arrombamento. Ao verificar, notaram que a sala da secretária da fazenda estava arrombada, com gavetas reviradas e a chave do carro Voyage não estava mais no lugar.

Ao verificar a garagem, notaram que o veículo não estava mais no local. A Polícia Militar foi acionada e fez o boletim de ocorrência. Agora a Polícia Civil irá investigar o caso. O Carro é alugado e tem rastreador, onde a empresa já foi avisada do ocorrido e deverá ativar o sistema de segurança.

A Prefeitura de São Joaquim já foi alvo outras vezes por ladrões. O Prefeito Giovani Nunes pediu por oficio mais policiamento na cidade e já foi despachado para o governo do estado, que no momento está empenhada no combate ao COVID 19. O ofício já foi recebido mas não foi respondido.