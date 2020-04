Gincana da PM e Rotaract nas Escolas rende duas cadeiras de rodas para o Hospital de São Joaquim

O Pelotão da Polícia Militar de São Joaquim realizou na tarde de ontem, dia 08 de abril, a entrega de duas cadeiras de rodas à Diretora do Hospital de Caridade Coração de Jesus, a senhora Agna Mara S de Oliveira. Essas cadeiras foram adquiridas através da venda dos lacres de alumínio e tampas plásticas arrecadadas pelo projeto da Rede de Segurança Escolar denominado “Gincana do Bem” que movimento toda a rede pública de ensino, municipal e estadual, da cidade de São Joaquim, no ano de 2019.

Na oportunidade foram arrecadados 891 quilos de tampas plásticas e 251 quilos de lacres de alumínio, e as escolas ganhadores da “gincana” receberam ao todo mais de R$10.000,00 em material de esportes doados pelo comércio local. Além disso, parte dos valores arrecadados foram doados a ACAPRA – Associação Catarinense de Proteção aos Animais de São Joaquim, possibilitando a castração de seis cachorros de ruas do município. A ação contou com o auxílio constante do ROTARACT de São Joaquim que formalizou a compra das cadeiras de rodas e promoveu a campanha na comunidade.

Com informações da Polícia Militar