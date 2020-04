Polícia Rodoviária faz operação de apoio para o abastecimento de água em São Joaquim

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA REALIZA OPERAÇÃO DE APOIO A CASAN NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM



O 10º Grupamento de Policia Militar Rodoviária de Painel orienta a todos os usuários da rodovia SC114, trecho entre o município de Painel e São Joaquim, que ao trafegarem pelo KM 274,600, proximidades da ponte do Rio Lava Tudo, para que redobrem a atenção ao volante, em virtude da movimentação de caminhões tanque naquele ponto.

Este evento está sendo realizado pela Casan de São Joaquim, através da contratação da empresa de transportes RT, com a captação de água do rio Lava Tudo para abastecer o município de São Joaquim, que se encontra em estado de emergência por conta do longo período de estiagem que afeta toda a região serrana.

Com informações da 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.