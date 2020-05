Homem leva tiro no rosto no Santa Cruz em São Joaquim

Moradores do Bairro Santa Cruz relataram ter ouvido dois estampidos de arma de fogo e pneus cantando próximo a 00h15 min desta quarta-feira (6).

Ao sair na parte de fora da casa para averiguar o que havia acontecido se depararam com corpo de um homem se debatendo no chão. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados para prestar socorro diante do grave acontecido.

O homem havia levado um tiro próximo ao olho esquerdo (seio da face) que atravessou o crânio e saiu pela nuca. Com a muita perda sangue e de material encefálico o homem foi levado em estado grave para o hospital Sagrado Coração de Jesus em São Joaquim.

Segundo informações de populares, o homem é o tal de “Pablo” que costumava pedir dinheiro para comprar fraldas durante a madrugada e muito comum no meio policial por roubar diversos materiais das casas inclusive tapetes.