Polícia Ambiental faz visita surpresa para menino admirador da Polícia

Na manhã do último sábado, 23, policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, realizaram uma surpresa para o pequeno admirador da PMSC. A ação foi realizada no município de Lages.

Com apenas sete anos de idade, Kaue Borges Pereira Canani sonha em ser policial militar. Segundo sua mãe a Senhora Adriana, o menino tinha o sonho de ter uma farda da Polícia Militar e de receber os policiais em seu aniversário. Emocionada com o sonho do filho e com seu aniversário se aproximando, ela entrou em contato com o cabo Arruda, da PMA em Lages, relatando o sonho de seu filho.

Comovidos com a história do menino, policiais militares ambientais organizaram uma visita surpresa para o pequeno Kaue. Oportunidade em que o nosso amigo foi presenteado com uma farda da PMSC, cartilhas educativas da serie nosso ambiente e o tamanduá-mirim mascote do programa Protetor Ambiental.

Importante destacar que em razão do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, os policiais antecipadamente se certificaram de que não havia nenhuma pessoa do grupo de risco e/ou com sintomas na residência. Além da utilização de máscaras para entrar no ambiente, todos os integrantes da guarnição higienizaram as mãos com álcool e a sola do coturno com água sanitária. De igual modo, mesmo que com dor no coração, não houve abraços, somente cumprimentos com continência.

O pedido do menino à guarnição policial é que após essa pandemia ele possa conhecer o quartel da Polícia Militar Ambiental de Lages.

Desejamos toda felicidade do mundo ao jovem Kaue e sua família e esperamos que um dia ele possa integrar os quadros da PMSC.