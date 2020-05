Pegadinha do assalto acaba colocando malandro em cana em São Joaquim

A Guarnição Policial Militar foi acionada através da Central Regional de Emergências, para o atendimento de uma ocorrência de tentativa de roubo. O fato aconteceu na rua Itália Antunes Borges, bairro São José.

Chegando ao local os policiais mantiveram contato com a vítima, sendo esta uma mulher, a qual relatou que estava saindo de casa para se vacinar, e seu vizinho a chamou e começou a conversar sobre a mãe dele que estava no hospital, e em seguida pediu ajuda, para arrumar sua caixa de lenha.

No momento que entrou na casa, o homem fechou a porta e puxou uma faca pedindo para a vítima erguer a jaqueta e tirar tudo que tinha de valor, informando se tratava de um assalto e que ele a mataria, dizendo ainda que era bandido.

A mulher tirou a jaqueta e disse que não tinha nada, pegando uma cadeira na intenção de arremessar contra o autor, e gritando por ajuda, momento em que o suposto assaltante se assustou e abriu a porta, tendo a vítima se afastado do local e pedido ajuda aos vizinhos.

Os Policiais Militares foram até a casa do autor dos fatos e conversaram com o referido, o qual respondeu às perguntas feitas sobre o caso, e confirmou que havia acontecido, porém afirmou que se tratava de uma brincadeira, que havia gravado para postar em uma rede de compartilhamento de vídeos.

Disse ainda já ter apagado a gravação do seu computador (Laptop), o qual foi apreendido e entregue na Delegacia para verificar se havia imagens do fato ocorrido.

A faca usada no fato não foi encontrada. Diante da situação, o autor dos fatos recebeu voz de prisão, sendo conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil juntamente com o objeto apreendido, mediante lavratura do competente Boletim de Ocorrência modalidade Prisão Apreensão.

