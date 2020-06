Colisão envolve carro utilitário e caminhão na Serra do Rio do Rastro

O fato ocorreu por volta das 17h30min desta terça-feira(02) na Serra do Rio do Rastro, trecho da SC-390, Km 408,400. O acidente de trânsito do tipo colisão transversal, envolveu um veículo utilitário e um caminhão.

No automóvel Fiat/Palio com placas de Lages/SC estava um homem de 69 anos, e no veículo caminhão M.Benz/Atego 2425, placas de Morro da Fumaça/SC o motorista de 33 anos.

Os envolvidos não sofreram lesões, mas foi ofertado o teste do bafômetro aos condutores. O motorista do Palio, recusou fazer o teste, sendo que providências administrativas foram tomadas.

Fonte: 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra