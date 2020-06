Queda de árvore e ameaça – Águia 04 atende a 02 ocorrências na Serra Catarinense

Na manhã deste sábado, 13/06 a 5ª. Base de Aviação (5ª. BAv) foi acionada para atender duas ocorrências em cidades próximas a Lages.



A primeira ocorrência foi para transporte aeromédico em parceria com o SAMU.



O Águia 4 se descolou até o interior de Painel onde um idoso de 67 anos após ter sofrido queda de uma árvore estava com suspeitas de múltiplas fraturas e lesões internas. Foram realizados os procedimentos necessários e após a vítima estar estabilizada, foi conduzia ao HNSP em Lages.



Vale a pena ressaltar que através do atendimento e prestado através do modal multimissão, o tempo de deslocamento com a aeronave é menor, consequentemente, salvando mais vidas.

Já a outra ocorrência foi na cidade de Capão Alto, onde a guarnição de área solicitou auxílio pois havia um agente de posse de uma faca estava ameaçando sua ex- companheira, inclusive entrado em luta corporal com a guarnição. Com a chegada do Águia 04 o autor acatou as ordens dadas sendo preso em flagrante pela guarnição daquela cidade.

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras três bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Polícia Militar onde as aeronaves e tripulantes operam no modal multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida, como salvamento, resgate, combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Com informações da Assessoria de Imprensa 5ª. BAv