VANDALISMO PERIGOSO – Placas e grades são depredadas entre Painel-São Joaquim e Bom Jardim da Serra

Ação de vândalos durante esta madrugada!

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informa que cerca de vinte e cinco placas de sinalização no trecho entre Painel, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, na Região Serrana do Estado de Santa Catarina, foi alvo da ação de vândalos, que picharam as placas, alterando a sua formatação.

Além das Placas foi evidenciado também um ato de vandalismo no centro de São Joaquim onde grades foram arrancadas no Boulevard da Rua Manoel Joaquim Pinto e atiradas na praça Cezário Amarante. Tal ato, fez com que alguns veículos caíssem nas canaletas provocando diversos transtornos.

Os órgãos responsáveis foram acionados para limpeza e/ou substituição das placas. A atitude gera prejuízo aos cofres públicos e contribui para o aumento da violência no trânsito, tão carente de educação. A Polícia Militar Rodoviária estará presente aumentando a fiscalização do trecho a fim de coibir a prática criminosa.

Com informações da Polícia Rodoviária