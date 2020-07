Polícia Rodoviária lança na Serra do Rio do Rastro a Operação Inverno

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), através do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), lançou oficialmente, na última quarta-feira, dia 08 de julho, a Operação Inverno 2020, que atenderá todas as rodovias estaduais catarinenses, principalmente na região serrana do Estado, caracterizada pelo frio intenso. A operação já está ocorrendo desde o último dia 21 de junho.

Observando os cuidados necessários devido ao Covid-19, o lançamento da operação contou com a presença do Comandante da PMRv, Coronel PM José Evaldo Hoffmann Jr, do Comandante da 6ª Região da Polícia Militar, Coronel PM Evandro de Andrade Fraga, do Comandante do 2º Batalhão da PMRV, Tenente-Coronel PM Raul Assunção, a Secretária de Turismo e Cultura de Bom Jardim da Serra, Maria Lúcia Vieira Machado, além de outras autoridades civis e militares.

A operação contará com o aumento do policiamento preventivo, a fim de proporcionar segurança aos usuários das rodovias estaduais, com apoio de outros postos da PMRv e outras unidades policiais militares.

A Polícia Militar Rodoviária orienta os usuários que transitarem nas rodovias estaduais catarinenses que estão em regiões afetadas pelas baixas temperaturas e podem provocar a formação de gelo ou até mesmo neve sobre as pistas de rolamento.

Orientações

1. Planeje com antecedência sua viagem, evitando transitar durante a noite, uma vez que a temperatura é ainda menor, a visibilidade fica prejudicada e a probabilidade de deslizamentos sobre a pista é maior;

2. Os cuidados começam com a manutenção do carro. É preciso verificar a bateria, nível do óleo, freios, radiador, faróis e lanternas. O sistema de ignição também precisa estar em ordem e a calibragem dos pneus deve ser verificada. Devem tomar a precaução de adicionarem ao líquido dos radiadores de seus veículos, anticongelantes, para evitarem maiores problemas e surpresas;

3. Quando for ligar o carro, limpe o excesso de neve que estiver no teto, capô e vidros. Antes de sair com o veículo limpe os vidros embaçados para melhorar a visibilidade – ligar o ar condicionado pode ajudar. É obrigatório, mesmo de dia, ligar os faróis e as lanternas: é essencial os outros motoristas conseguirem te enxergar.

4. Observe as placas de sinalização que indicam possibilidade de gelo sobre a pista, nestes locais redobre a atenção, como também nas áreas de sombra sobre a pista e observe se realmente há a presença de gelo. Se houver, informe o Posto da Polícia Militar Rodoviária pelo telefone 198, para que o policial de serviço possa auxiliá-lo no seu deslocamento com dicas e orientações sobre o trânsito no local;

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina deseja um bom inverno a todos!

Fotos: Mateus Silva