Estuprador foragido é preso após pedir auxílio emergencial em São Joaquim

Em São Joaquim, a DIC (Divisão de investigação Criminal) da Polícia Civil, cumpriu um mandado de prisão contra um indivíduo condenado a mais de dezesseis anos de reclusão pelo crime de estupro.

O estuprador, condenado e foragido a cinco meses, foi capturado pela polícia após revelar endereço em pedido de Auxílio Emergencial.

POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA A OPERAÇÃO QUARENTENA E PRENDE 11 FORAGIDOS DA JUSTIÇA

A Polícia Civil, por meio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DIPC), em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU), efetuou, nesta quinta-feira (23) a prisão de onze pessoas que solicitaram o auxílio emergencial e estavam foragidos da Justiça.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Chapecó, Ipuaçu, Araranguá, São Bento do Sul, São Joaquim, Rio do Sul, Blumenau, São José e Joinville.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Com informações da Polícia Civil