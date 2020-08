Homem embriagado é preso após matar companheiro com machado no São João do Pelotas em São Joaquim

O crime aconteceu na Localidade de São João de Pelotas, onde dois homens acabaram discutindo, um deles armado com uma faca e o outro com um machado. A Polícia Militar foi informada pela Polícia Civil sobre o fato, as guarnições se deslocaram para o interior juntamente com IGP e IML, para atendimento da ocorrência.

No local foi encontrado o autor do homicídio, um homem de 48 anos visivelmente em estado de embriaguez, a vítima conhecida pelo apelido de Pescoço já estava em óbito, caído na área dos fundos da casa com lesão na cabeça.

Foi coletado depoimento de todos os moradores da residência para apurar as causas da intriga. Após buscas na casa o machado, instrumento utilizado no crime foi localizado e ficou sob guarda do IGP.

O acusado do assassinato foi levado ao hospital para atendimento médico pois o mesmo apresentava lesões face e reclamava muito de dor no braço direito, estava com suspeita de fratura.

A Polícia realizou levantamento fotográfico, e orientação das partes e deslocou para Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Polícia Militar