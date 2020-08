Perigo! Mais um acidente entre carro e cavalo é registrado em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária de Painel atendeu a ocorrência de um acidente, às 06h15min desta terça-feira (04). Um Toyota atropelou um equino que estava na pista próximo à ponte do Rio Lavatudo na rodovia SC-114, Km 275.

A Toyota Bandeirantes de cabine dupla teve apenas alguns danos materiais, o motorista do veículo, um senhor de 63 anos não teve ferimentos, já o cavalo morreu e ficou na lateral da pista. O proprietário do animal não foi encontrado, havia neblina no momento do acidente.

Com informações do 10°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.