Os estoques de sangue do HEMOSC tiveram uma baixa significativa no período da pandemia, e muitas instituições tem feito seu papel para garantir o abastecimento do banco de sangue em todo o estado.

Como forma de comemoração aos 208 anos da instituição Polícia Civil/SC, a DRP de São Joaquim, através de seus servidores, foram até a cidade de Lages com o único e exclusivo propósito de contribuir através desse pequeno gesto de cidadania e amor ao próximo.