Polícia Rodoviária prende dois homens de São Joaquim em posse de arma de fogo furtada

A guarnição do P-10 da PMRv em Operação no KM 237 da Rodovia SC 114, recebeu informações que um veículo Cruze placas de São Joaquim estaria transportando drogas e que teria uma arma de fogo no veículo.

Foi realizada a abordagem do veículo e localizado um Revólver Calibre .22 de Aço Inox. Havia dois homens no carro, ambos moradores de São Joaquim. Os policiais fizeram os procedimento cabíveis e encaminhou os envolvidos a Central de polícia civil. A referida arma de fogo foi furtada em 2019 na loja ki-bola em Lages.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária P-10 – Painel SC