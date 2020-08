Polícia Militar de São Joaquim recebe nova viatura

A frota do 6º Batalhão de Polícia Militar conta com cinco novas viaturas, São Joaquim foi uma das cidades contempladas. As viaturas Jeep Renegade irão incorporar as unidades de Lages, Otacílio Costa e São Jaquim.

Três viaturas ficarão em Lages, e as outras duas nas respectivas cidades. A aquisição foi feita com recursos do convênio de trânsito e os veículos serão utilizados no serviço operacional.

Melhorar a segurança dos cidadãos é a nossa missão!

Com informações do 6º Batalhão de Polícia Militar