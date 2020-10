250 kg de maconha é apreendida pela Polícia Civil e Militar de São Joaquim e Bom Jardim da Serra

Na tarde desta última sexta (09), por volta das 17h00min, os policiais civis e militares de São Joaquim e Bom Jardim da Serra apreenderam uma grande quantidade de droga, aproximadamente 250 quilos de maconha, que estava sendo transportada com destino ao litoral sul catarinense.

O motorista do veículo Peugeot 308, que transportava a droga abandonou o veículo no momento em que viu a barreira montada próximo ao mirante da Serra do Rio do Rastro. A suspeita é de que a droga possa estar vido do Paraguai em destino ao litoral sul catarinense.

Com informações da Polícia Civil