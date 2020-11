No feriado de finados (1), de novembro a operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, autuou, um motorista de uma Kombi que trafegava pela BR em condições perigosas.



Fiscalização da PRF em São Francisco do Sul, BR 280, neste final de semana. Vejam a falta de segurança desta kombi. Observem o tanque de combustível no lugar do passageiro. Veículo autuado (multado) e retirado de circulação.

Informações PRF