PRF apreende vinho importado escondido em carga de feno na BR 282 em Campo Novos

Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã desta quarta-feira (11), na BR 282, em Campos Novos, 2.160 garrafas de vinhos importados irregularmente da Argentina. A mercadoria foi encontrada escondida em uma carga de feno. O caminhão M.Benz havia sido abandonado em um posto de combustíveis, o que chamou a atenção dos policiais. Ao verificar o compartimento de carga, os agentes localizaram as 350 caixas debaixo dos fardos de capim.

Com o apoio da Polícia Civil de Campos Novos, o motorista do veículo foi localizado. O homem de 42 anos foi detido enquanto dirigia uma VW/Amarok, com placas de Guarujá do Sul/SC, que estava sendo como batedor para o caminhão.

O vinho argentino era transportado sem o devido desembaraço aduaneiro, caracterizando o crime de descaminho. Conforme o Ministério da Fazenda, a cota máxima mensal de importação de bebidas alcoólicas é de 12 litros por pessoa. Os dois veículos e as bebidas foram encaminhadas para a Receita Federal de Joaçaba.

Fonte Polícia Rodoviária Federal