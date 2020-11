Acusado de violência doméstica é preso com arma de fogo em São Joaquim

A Delegacia de Proteção a Criança, adolescente, Mulher e idoso – DPCAMI, cumpriu na quarta-feira (18), no Bairro São José o mandado de prisão preventiva representado pelo Delegado titular da unidade.

Um homem foi preso preventivamente pelo crime de lesão corporal em violência doméstica e preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O preso foi encaminhado ao presídio de Lages. As investigações seguem em trâmite na delegacia especializada.

A violência contra as mulheres é um problema de todos. A Polícia Civil reforça o seu compromisso com a causa e recomenda a denúncia de atos violentos aos nossos canais.

Denuncie através do disque denuncia 181 da Polícia Civil.