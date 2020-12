Polícia Militar Ambiental interrompe desmatamento em Painel

Nesta quinta-feira, 10, a Polícia Militar Ambiental através da sua unidade em Lages, interrompeu a supressão de araucárias e outras espécies nativas no município de Painel.

Em atendimento de denúncia, a guarnição policial militar deslocou até o local denunciado, onde se deparou com um caminhão carregado de araucárias e mais algumas toras prontas para transporte.

Após vistoria in loco, foi localizado o proprietário, o qual confirmou ter negociado a madeira nativa com um empresário do ramo madeireiro do município de Campos Novos.

Foram flagradas 176 toras de araucária prontas para transporte, sendo ainda confirmado pelo proprietário ter sido retirado do local cerca de 350 a 400 árvores de Pinheiro Brasileiro.

Os responsáveis responderão administrativamente e criminalmente.

Lembramos a todos que este tipo de atividade sem autorização da autoridade competente caracteriza crime ambiental e deve ser denunciado.

Fonte: Polícia Militar Ambiental