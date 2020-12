Polícia Militar Ambiental, participou da ação de natal da PMSC

Seja estrela de alguém neste natal!

Nada melhor do que aguardar o natal com uma notícia que enche nossos corações de alegria.

A Polícia Militar Ambiental através da sua unidade em Lages, participou da ação de natal da PMSC.

Nesta ação arrecadamos brinquedos e alimentos, e no último final de semana nossas guarnições presentearam as crianças da área rural do município de Capão Alto.

Agradecemos de coração a todos que colaboraram com esta ação. Juntos somos mais fortes.

Faça você também a alegria de uma criança neste Natal

Veja as imagens:

Fonte: Polícia Militar Ambiental