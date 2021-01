A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informa que o Mirante da Serra do Rio do Rastro permanece interditado, após um enxame de abelhas permanecer no local na manhã desta quinta-feira (07).

O Corpo de Bombeiros Militar de Bom Jardim da Serra está no local, tomando as medidas necessárias e monitorando a situação. A PMRv retirou as pessoas do local e bloqueou a área temporariamente.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina