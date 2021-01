Polícia Militar Rodoviária flagra 118 condutores embriagados neste fim de semana em Santa Catarina

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por meio do Comando de Policiamento Militar Rodoviário (CPMR), realizou a Operação Lei Seca nesta sexta-feira e sábado, 08 e 09 de janeiro. As guarnições flagraram 118 condutores embriagados.

O motorista precisa arcar com uma multa no valor de R$ 2.934,70, tem a CNH suspensa por 12 meses, o veículo retido e a possibilidade de receber o dobro da multa, caso reincida na infração em um período de 12 meses.

O objetivo da Operação Lei Seca é fiscalizar as rodovias estaduais e coibir condução por motoristas embriagados. Neste fim de semana, foram realizadas 154 barreiras de trânsito, com 338 policiais militares rodoviários atuando. No total, foram 3.161 veículos fiscalizados. Em Florianópolis, as barreiras são realizadas com apoio do 21BPM e do 4BPM.

Duas armas de fogo também foram apreendidas durante a operação, no Posto 10, em Painel.

No período, foram registrados 49 acidentes, sendo 28 com vítimas e 21 sem vítimas, com 78 veículos envolvidos em rodovias catarinenses. Uma pessoa veio a óbito.

Por Comando de Policiamento Militar Rodoviário – PMSC