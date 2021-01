Polícia Civil dá início a curso de formação de novos agentes

Começou nesta segunda-feira, 11, o curso de Formação Inicial para os novos policiais civis chamados em Santa Catarina. Eles se apresentaram ainda na sexta-feira, 8, para a posse na Academia da Polícia Civil (Acadepol), em Florianópolis. A Formação Inicial terá oito meses de duração e conta com uma das matrizes curriculares mais completas do Brasil.

Ao total, 60 agentes e 30 escrivães de polícia começaram o curso de Formação Inicial e Pós Graduação em Ciências Policiais e Investigação Criminal. Agora, a Polícia Civil procederá o encaminhamento ao governo do Estado da complementação das nomeações restantes que haviam sido anunciadas, pois nem todos os chamados compareceram. Com isso, deverá haver um novo chamamento por critério de classificação no concurso público.

Reconhecimento como Pós-Graduação

O curso de Formação Inicial agora conta como pós-graduação, pois houve o reconhecimento das especificidades técnicas junto ao Conselho Estadual de Educação.

Os alunos terão 1272 horas/aula com disciplinas como: Teoria Geral da Investigação Criminal; Técnica de Entrevista e Interrogatório; Armamento, munição e Tiro Prático; Técnicas Operacionais; Criminologia; Investigação de Crimes Cibernéticos; entre outras.

A Polícia Civil catarinense preza pela alta capacitação de seus policias, começando no berço da atividade policial.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC