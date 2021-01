Flagrante: Vídeo mostra casal sendo pego com vaca esquartejada dentro de Fiat Uno

Um casal foi pego em flagrante depois de serem apanhados com uma vaca esquartejada sendo transportada dentro de um Fiat Uno.

O próprio dono do animal teria feito o flagrante depois que as suas vacas começaram a sumir da fazenda em Bocaina do Sul, na Serra Catarinense.

Ainda de acordo com as informações da Polícia, outros dois elementos conseguiram fugir no momento da abordagem e o dono conseguiu deter o casal até a chegada da polícia.

A guarnição da PRF estava no local no momento que PM chegou. O foi conduzidos para a Central de Polícia sobe a acusação de abigeato. O animal foi esquartejado e colocado no porta malas do veículo Fiat Uno. Sendo que o veículo recolhido e entregue junto com um machado que foi utilizado para esquartejar o gado.

O Casal ainda tentou contar que foram pagos para fazer um frete, mas tal afirmação não convenceu os policiais e eles acabaram em cana.

Veja o Vídeo: