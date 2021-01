Polícia Militar prende rapaz que ameaçava os próprios pais com um faca na Serra Catarinense

Ele já havia esfaqueado um homem na noite passada

A guarnição da Polícia Militar foi acionada, pela Central, na tarde de domingo 24, para atender uma ameaça com arma branca, no bairro Morro Grande no município de Lages, na Serra Catarinense.

Chegando no local a guarnição deparou-se com um rapaz em posse de uma faca ameaçando de esfaquear o seu próprio pai.

Após ser preso e ter a faca tomada das mãos, os pais do rapaz contaram aos policiais que ele já havia esfaqueado um homem na noite passada e que a vítima se encontrava internado no hospital. Diante dos fatos, ele foi encaminhado o envolvido até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Por fim o rápido trabalho da Polícia Militar da Serra Catarinense resultou na prisão do indivíduo e impedindo que o mesmo fizesse a atrocidade de matar os próprios pais.

Com informações da Polícia Militar