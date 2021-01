Sequestro termina em carro capotado trocas de tiros e 03 mortos na Serra Catarinense

Três criminosos foram mortos, e um preso, após enfrentarem a Policia Militar na madrugada desta seda-feira(29), em Lages, Na Serra Catarinense. Informações extra-oficiais informaram que quatro elementos sequestraram uma mulher de 63 anos, na cidade de Braço do Norte. Para fugir, eles utilizaram um veículo Ford Ka branco da mulher enchendo o carro com vários pertences. A mulher foi abandonada em Bom Jardim da Serra, aonde conseguiu pedir socorro.

Após a receber a informação do sequestro, pela própria vitima, que foi abandonada em Bom Jardim da Serra, todo efetivo de rua da Policia Militar ficou de plantão na Serra Catarinense. Por volta das 3hs o veiculo passou pelo Posto da Policia Militar Rodoviária Estadual de Painel, os militares saíram em acompanhamento e informaram a rede de rádio, várias guarnições saíram no encalço. Este carro seguiu até a BR-282, no trevo eles seguiram rumo â Florianópolis, no trevo dos Índios, os criminosos se perderam, tentaram a fuga se embreando no mato, um ficou para trás e foi preso no ato.

Dentro do carro foi encontrado um revólver. O cerco foi fechado, com apoio da PRF, PRE, Canil, os PMS entraram no mato atrás do trio, que entraram em confronto com os militares que revidaram no mesmo nível, resultando na morte dos sequestradores. O resultado da operação foram, duas armas apreendidas, um preso, três óbitos. A vitima de 63anos, recebeu atendimento pela PM de Bom Jardim da Serra, e após foi encaminhada para hospital de Lages, sua família foi informada pela madrugada e devem estar em Lages.

Com informações do Portal Notícia No Ato