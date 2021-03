Pelo menos não teve que pagar a multa – Homem coloca fogo no próprio carro para escapar de infração de trânsito

Ao ser informado que teria o veículo removido, por infração de trânsito, um cidadão ateou fogo no próprio automóvel. O fato aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, 15, em frente ao Posto 14 da Polícia Militar Rodoviária, em Içara, no sul de Santa Catarina.

O veículo possuía alteração em sua suspensão. Com uma garrafa de combustível e um isqueiro, o homem ateou fogo no carro. Em seguida, embarcou em outro veículo e fugiu do local. O carro ficou completamente destruído.

Com informações da Polícia Militar