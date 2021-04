Policiais militares começam a receber vacinação em SC

A Polícia Militar de Santa Catarina iniciou nesta sexta-feira, 9, a vacinação dos policiais militares contra a Covid-19, conforme determinação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

As primeiras equipes a receberem a vacinação serão as de rádio patrulha da primeira região (Florianópolis, Ilha de Santa Catarina – 4º e 21 Batalhões PMs e, na parte Continental, 22º BPM) e os dois batalhões de Joinville, 8º e 16º.

E mais 119 policiais de outras cidades do Estado, que estão na linha de frente e têm doenças de comorbidades (como pressão alta e diabetes por exemplo).

Além dos policiais militares, foram vacinados no HPM guardas municipais de Florianópolis e Polícia Civil.

Informações Polícia Militar de Santa Catarina