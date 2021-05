POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL MINISTRA INSTRUÇÃO OFFROAD PARA INTEGRANTES O DEAP

A Polícia Militar Ambiental (PMA) ministrou nessa sexta-feira, 30, instrução de offroad (4×4) para 9 integrantes do Departamento de Administração Prisional (DEAP) do município de Lages.

A instrução teve inicio com a parte teórica ministrada na sede da PMA em Lages, posteriormente a aula prática foi realizada no bairro São Miguel, local em que os integrantes do DEAP puderam por em prática os conhecimentos adquiridos.

Estas atividades são desenvolvidas com o objetivo de repassar aos participantes os conhecimento adquirido durante os diversos patrulhamentos ambientais realizados pela PMA.

Durante a realização das atividades foram mantidos todos os cuidados contra a propagação do Covid-19.

Informações Polícia Militar Ambiental