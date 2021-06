Serra do Rio do Rastro terá alterações de horário na segunda-feira 21 de Junho – Operação Inverno

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro sofrerá alterações nesta segunda-feira, 21. O tráfego estará liberado até às 13h devido ao Lançamento da Operação Inverno, realizada pela Polícia Militrar Rodoviária, no Mirante da Serra do Rio do Rastro.

A partir de terça-feira, 22, o tráfego volta a ser fechado nos horários já estipulados. Para os motoristas que irão subir a Serra com destino ao Planalto, o tráfego estará bloqueado das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já para os condutores que irão descer a Serra com destino ao Sul, o tráfego fica bloqueado das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana, o tráfego está sempre liberado.