Jovem responsável por chacina em creche no Oeste de SC passará por avaliação em hospital psiquiátrico

Foi encerrada nesta terça-feira, 24, a instrução criminal da ação penal pública do caso da chacina da creche de Saudades, com a oitiva de oito testemunhas remanescentes, dentre elas, bombeiros e policiais civis que participaram da investigação. Foi também efetivado o interrogatório judicial do réu, denunciado pelo Ministério Público por 19 homicídios – cinco consumados e 14 tentados – por meio presencial, nas dependências do Fórum da Comarca de Pinhalzinho.

Participaram do ato, além do magistrado e defensor constituído, o promotor de Justiça titular Douglas Dellazari, promotor de Justiça em colaboração Júlio André Locatelli e assistente de acusação habilitado.

No final da audiência, a autoridade judiciária, contrariamente ao posicionamento do Ministério Público, deferiu a realização de exame de insanidade mental do acusado por órgão oficial para confirmar ou não a integridade mental do réu no ato dos crimes, a partir de parecer médico particular e contratado pela defesa recentemente apresentado.

Foi determinada a suspensão do processo por 45 dias, salvo a demonstração da necessidade de maior prazo, além do encaminhamento, nesse período, do acusado a exame médico-legal.

O Ministério Público poderá formular quesitos e indicar assistente técnico.

O incidente de insanidade mental será processado em auto a parte que, só depois da apresentação de laudo oficial, será juntado ao processo principal.

O réu permanece preso respondendo ao processo.