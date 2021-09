POLÍCIA CIVIL REALIZA DESFECHO DE INVESTIGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL OCORRIDO NA CIDADE DE PAINEL COM PRISÃO DE PEDÓFILO

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia do Município de Painel com o apoio da equipe de investigação da 2ª Delegacia de Polícia da Comarca de Lages, na data de 02/09/2021, por volta de 16:00 horas, realizou a prisão de homem de 27 anos, encontrado em via pública, no município de Painel/SC.

A prisão do investigado fora resultante de farto material probatório colhido pela Polícia Judiciária, do qual contou com o apoio diligente do Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário.

Após, em cumprimento ao mandado de prisão, o agente fora apresentado ao Presídio Regional de Lages, onde permanecerá à disposição do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lages para responder o processo-crime recluso visando coibir a reiteração do ilícito com demais vítimas e como medida pedagógica que o caso impõe.

RAPHAEL BARBOZA/ Delegado de Polícia da 2° Delegacia de Polícia da Comarca de Lages.