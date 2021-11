Colisão frontal envolve veículo de passeio e caminhão em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um acidente de trânsito na rodovia SC-114, km 290,300, em São Joaquim por volta das 04h45 deste sábado (06). Foi registrado uma colisão frontal envolvendo um caminhão Scania e um Celta.

O caminhão SCANIA/P 310 B8X2 placas de Brasília (DF), era conduzido por um homem de 56 anos. O veículo GM/Celta Spirit com placas Palhoça -SC, era conduzido por um homem de 30 anos.

O condutor do Celta invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a Scania, o motorista do caminhão foi submetido ao teste de bafômetro que nada acusou, já o motorista do Celta não possuía Carteira Nacional de Habitação, (CNH) e se negou a fazer o teste.

Foi confeccionado um Termo Circunstanciado por dirigir veículo sem possuir CNH gerando perigo de dano. O veículo foi recolhido ao pátio conveniado por não apresentar condições de tráfego e não haver condutor habilitado para assumir a direção do veículo. Ninguém ficou ferido.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel